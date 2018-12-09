شكرا لقرائتكم خبر عن زكى عابدين: 60 سفارة طلبت أراضى بالعاصمة الإدارية.. ومدينة ذكية للداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء أحمد زكى عابدين ورئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه جارى تنفيذ مدينة ذكية بالعاصمة الإدارية، والتى ستخصص لوزارة الداخلية والدفاع المدنى، لافتا إلى انه من خلال تلك المدينة ستستطيع الوزارة مراقبة كل شئ يحدث فى العاصمة، سواء مخالفات مرور أو حوادث او حرائق، عن طريق كاميرات المراقبة بالعاصمة كلها والتى ستكون متصلة بتلك المدينة الذكية.

وأضاف عابدين، خلال كلمته بندوة "إدارة تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة" المنعقدة بمركز إعداد القادة بوزارة التخطيط، أنه سيمكن من خلال تلك المدينة أيضا إدارة شبكات البنية التحتية، فمثلا عند حدوث مشكلة فى المياه بمنطقة ما، سيتم تحديدها والتوجه لحلها على الفور، موضحا أن كل هذا يدار بمنظومة تكنولوجية قام بتنفيذها إدارة النظم والمعلومات بالقوات المسلحة ووزارة الاتصالات.

وأشار رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى وجود حى مخصص للسفارات بالعاصمة، على مساحة 100 ألف فدان، يباع سعر المتر به للسفارة الراغبة بـ 400 دولار، لافتا إلى أنه حتى الآن أبدت نحو 60 سفارة رغبتها فى شراء أراضى بـ "حى السفارات" بالعاصمة الإدارية، كما أشار اللواء ذكى عابدين إلى إمكانية أى سفارة شراء ما تريده من مساحة حتى 20 فدانا.