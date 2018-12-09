شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإسكان فى فيديو إرشادى: حلاقة الذقن تهدر 30 لتر مياه لكل شخص يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بثت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فيديو إرشادى لدعم حملة ترشيد المياه ضمن خطة الدولة القومية للحفاظ على المورد.

وانتقد الفيديو بعض السلوكيات السلبية تجاه بعض الممارسات السلبية التى تهدر المورد الرئيسى فى حق من يترك صنابير المياه خلال غسيل الأسنان فى الصباح كل يوم، مؤكدا أن هذا السلوك السلبى يهدر 12 لتر مياه فى المرة الواحدة.

وقال الفيديو، إن حلاقة الذقن بهذا السلوك يهدر 30 لتر مياه فى الصباح لكل شخص. وأشار إلى أن غسيل السيارة والسجادة يهدر 1800 لتر مياه فى المرة الواحدة.