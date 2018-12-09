شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: قوى التطرف والإرهاب تهدد أمن العرب والخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المنطقة تمر بتحديات وتهديدات لا تخفى علي أحد، متهما القوى المتطرفة والإرهابية بتهديد أمن العرب والخليج العربي.

وقال خادم الحرمين الشريفين، خلال الجلسة الافتتاحية، لأعمال الدورة الـ 39 لمجلس التعاون الخليجى، النظام الإيراني يواصل سياسته العدائية في رعاية تلك القوى والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وذلك يتطلب منا جميعنا الحفاظ على مكتسبات دولنا والعمل مع شركائنا لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وتطرق الملك سلمان إلى القضية الفلسطينية، مشددا على أن القضية تحتل الصدارة في اهتمامات المملكة.

وحول الوضع فى اليمن، قال: دول التحالف حرصت على إنقاذ اليمن وشعبه من فئة انقلبت على شرعيته، وعملت دول التحالف على إعادة الأمل للشعب اليمني من خلال برنامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن دول التحالف تواصل دعمها للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقًا لقرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ونتائج الحوار الوطني اليمني الشامل.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، دعا الملك سلمان لحل سياسي يخرج سوريا من أزمتها ويسهم في قيام حكومة انتقالية تضمن وحدة البلاد وخروج القوات الأجنبية والتنظيمات الإرهابية منها.