شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يشارك فى حملة 100 مليون صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب في حملة 100 مليون صحه للقضاء علي فيروس "سي" والأمراض غير السارية والتي تستهدف إجراء المسح الطبي لأكثر من 50 مليون مصري حتي أبريل من العام المقبل.

وقال الشريف أثناء استقباله وفد من أطباء الحملة بمكتبه بمجلس النواب إن المبادرة تأتي ضمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في خلق مناخ صحي لجميع المواطنين وإنها تأتي ضمن أهداف الصحة للجميع والتى بدأها البرلمان بإقرار قانون التأمين الصحي الشامل .

وأشاد الشريف بالمستوي وحجم الأعمال والمجهودات التى تقدم وتبذل في هذا الصدد، مؤكدا أن مصر مقبلة علي عهد جديد من الديمقراطية والتنمية.