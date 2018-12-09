شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تواصل أعمال بناء 6 كافتيريات جديدة داخل الحرم الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر إدارة جامعة القاهرة، فى بناء 6 كافتيريات جديدة موزعة على الحرم الجامعى لتبدأ عملها عقب انتهاء العمل فيها مباشرة بحسب تصريحات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة. وأكد الخشت، أنه تمت مراعاة أماكن الكافتيريات الجديدة بحيث لا تؤثر على النسق المعمارى للجامعة، وأن يتم توزيعها فى أماكن مناسبة على الحرم الجامعى بشكل كامل، مؤكدا أن هذه الكافتيريات الجديدة ستخضع للرقابة فى كل شئ من خلال إدارة الجامعة مباشرة.

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