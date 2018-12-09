شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: مشروع "جنة" إحدى الفرص العقارية المدقمة للمصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار المبادرة التى أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعنوان "اسأل واقترح مع وزيرة الهجرة"، أكدت وزيرة الهجرة أن الرد سيشمل كل ما يرد إلى الوزارة بصورة شهرية؛ حرصا على حل لهذه المشكلات والاستفادة من مقترحاتهم.

بدأت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد سلسلة من الردود حول الأسئلة التى وردت للوزارة ضمن مبادرة "اسأل واقترح مع الوزيرة" عبر الصفحة الرسمية أو البريد الإلكترونى للشكاوى.

وفى ضوء استفسار المصريين فى الخارج عن الفرص العقارية المقدمة لهم، أكدت وزيرة الهجرة أن وزارة الإسكان تقدم الكثير من الفرص العقارية للمصريين فى الخارج من الأراضى وأبرز هذه الفرص مشروع "جنة".

ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، أن مشروع "جنة" كومباوند سكنى متكامل فى مدن أكتوبر ودمياط الجديدة والمنيا والشروق والعبور، ويضم مناطق تجارية وحمامات سباحة ونوادى.

وعن طرق التسجيل، أشار الدكتور وليد عباس أن الحجز يبدأ من 5600 ألف عن طريق الموقع الإلكترونى، حيث يتم حجز الوحدات من خلال ثلاثة مراحل، أولها تسجيل البيانات على الموقع، حيث يظهر للمستخدم كود حجز بيتم تحويل مقدم الحجز من خلاله، يلى ذلك المرحلة الثانية والذى يبدأ البنك فيها مراجعة الأوراق التى تقدم له، ثم المرحلة الثالثة والتى يتم فيها اختيار الوحدات، وأخيرًا تأتى المرحلة الرابعة الذى يتم فيها إخطار المواطن بتخصيص الوحدة له، حيث يقوم بدفع 15% ويستكمل مقدم الحجز بعد 6 شهور بنسبة 10% وعند الاستلام بيتم دفع 15% والاستلام بيتم خلال سنة ونصف، مضيفًا الأقساط مقسمة على جزءين: إما أقساط ربع سنوية على 3 سنوات بدون فوائد، أو قسط ربع سنوى على 7 سنوات.

وأكد الدكتور وليد عباس على ضرورة أن يسجل المصرى المقيم فى الخارج على الموقع بريده الإلكترونى الشخصى لأنه الوسيلة التى يتم من خلالها التواصل معه.