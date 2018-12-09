شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أول وزارة الكهرباء تشارك فى المؤتمر السعودى الـ 8 للشبكات الذكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوجه المهندسة صباح مشالى وكيل أول وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لتطوير الأداء والاتصال السياسى اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في فاعليات المؤتمر السعودى الثامن للشبكات الكهربائية الذكية 2018 (SASG 2018) وذلك من خلال ورشة العمل المزمع عقدها فى الفترة من 10-13 ديسمبر 2018.
وأوضحت مشالى، فى بيان لها، أن هذه الورقة تعد من أفضل الأوراق البحثية بالمؤتمر، التى تصل إلى (3000) ورقة من العديد من دول العالم.
وتهدف هذه الورقة البحثية إلى تحسين أداء الخلايا الشمسية ذات القدرات الصغيرة أثناء التغيرات في قدرة الإشعاع الشمسى عن طريق عمل محاكاة واختيار أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعى (نظام الجينات) للحصول على الاستفادة القصوى من الخلايا الشمسية.
هذا وقد تمت الموافقة على عرض الورقة البحثية بالمعرض المصاحب من خلال ملصق (Poster) هذا بالإضافة إلى نشر هذه الورقة في المكتبة الرقمية (IEEE).
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