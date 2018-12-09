شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: حملات مستمرة لتنفيذ إزالة فورية لجميع العقارات المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن ملف إزالة العقارات المخالفة ملف يتم العمل عليه علي مدار 24 ساعة ، مشيرا إلى أنه جارى حصر كل العقارات المخالفة حيث انها تمثل حيث تمثل ضغط كبير على شبكات المياه والصرف الصحى وتهدد أرواح المواطنين.

وبناء عليه وجه المحافظ جميع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية وغرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بتنفيذ قراررات الازالة الفورية الصادرة لجميع العقارات المخالفة بالقاهرة متمثلة في العقارات المتعدية على أراضى الدولة أو العقارات المقامة بدون ترخيص أو بناء أدوار إضافية غير مرخصة والقيام وفي هذ السياق.

قام حي الساحل برئاسة مجدي شريف رئيس حي الساحل اعمال ازاله مبانى مخالفه فى المهد بالعقار رقم 7 حارة جمعة إبراهيم من شارع الورشة وبناء على تعليمات اللواء شاكر محمد يونس، رئيس حى الشرابية بالحد من ظاهرة البناء المخالف تم إزالة حوائط بناء مخالف بالعقار 10حارة الجامع مربع هاشم أغا.

كما نفذ اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة حملة مكبرة للتصدى لجميع المخالفات البنائية وتنفيذ قرارات إزالة وجوبية فى المهد بالتعاون مع قسم شرطة النزهة وشرطة المرافق والإسكان ومسؤل الإزالات، وتم تنفيذ القرار رقم 160 لسنة 99 بالعنوان 25 المنطقة السادسة بالشيراتون، بإزالة 2 بوابة خرسانية بباب خشب بمنطقة الردود الأمامية والخلفية وإعادة فتح منطقة الردود، وتم تنفيذ القرار رقم ٤٩ لسنة٢٠١٨ بالعنوان ٦ مصر للتعمير المنطقة الاولى بالشيراتون عبارة عن بوابة حديدية بمنطقة الردود الامامية وتمت بمعرفة المخالف.