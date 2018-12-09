برلماني: مصر قبلة الحياة للقارة الإفريقية تحت قيادة السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح في أن يجعل مصر قبلة الحياة للقارة الإفريقية ودول العالم أجمع، من خلال اللقاءت التي جمعت أبناء القارة، بالإضافة إلى أنها تعمل على توحيد الفكر والجهد لبناء قوى عظمى تستطيع إعادة ترتيب الأمور فى العديد من القطاعات.

وأثنى عبدالقادر، في بيان اليوم الأحد، على تنظيم مصر لمنتدى إفريقيا 2018، برعاية الرئيس السيسي، وحضور عدد من زعماء القارة الإفريقية، مشيدًا بالإجراءات التي أعلنها الرئيس لإجراء البرامج الإصلاحية التي تحتاجها الدول الإفريقية، ومدى مطابقتها لاحتياجات العصر، واحتياجات المواطنين، والدفع بعملية التنمية لتشمل تطوير الطرق والموانئ والمطارات.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، كاشفًا عن أن توجه مصر وقيادتها السياسية لتوحيد الجهود والآراء الشبابية الإفريقية يؤكد أن هناك مستقبل كبير ينتظر القارة باعتبار أن الشباب هم الطاقة الدافعة للتقدم والرقى والاستقرار.

وقال عبدالقادر إن مساندة الرئيس ودعمه للشباب الإفريقى سيكون النهج المتبع خلال الفترة المقبلة لتحقيق النهضة الشاملة للقارة بأكملها.