رئيسا النيجر وسيراليون يغادران بعد المشاركة بـ"أفريقيا 2018"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

غادر مطار شرم الشيخ الدولي اليوم الأحد، كلا من مامادو إيسوفو رئيس النيجر، جوليوس مادا بيوو رئيس دولة سيراليون، عقب حضور مؤتمر "أفريقيا 2018"، المنعقد في مدينة شرم الشيخ في نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية"، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا.

قالت مصادر مطلعة إن مطار شرم الشيخ، استقبل يومي الجمعة والسبت الماضيين، 5 رؤساء دول أفريقية، للمشاركة في مؤتمر أفريقيا 2018.

يعقد مؤتمر "أفريقيا 2018"، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية، و2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية.