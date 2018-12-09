بوابات إلكترونية وأكشاك تحصيل أمام الصالات بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – طه عبيد:

بدأت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس أحمد فوزي، أعمال تطوير ساحات انتظار السيارات أمام صالة الوصول بمبنى الركاب رقم "1" المعروف بالمطار القديم؛ لزيادة سعة الساحات والحد من التكدس أمام صالات الوصول.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، أن الشركة تقوم بإضافة بوابات تحصيل إلكترونية جديدة أمام صالات الوصول، وإنشاء أكشاك تحصيل صغيرة أمام البوابات الجديدة، على أن تقتصر بوابات الدخول على إصدار كروت مواعيد الدخول فقط دون التحصيل من المواطنين، وذلك بهدف تحقيق أفضل خدمة أمنيه لرواد المطار، لما يتناسب مع حجم حركة الركاب والمسافرين والسائحين المترددين على المبنى.

وأضافت المصادر أن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، وجه بضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال الصيانة والتطوير في أسرع وقت ممكن، ليتحول المطار إلى وجهه مشرفة وصورة طيبة تترك لدي الزائرين والسائحين انطباعًا طيبًا.

​