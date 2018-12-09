رئيس إِفريقية النواب: خطاب السيسي السياسي يجعله رئيسا للاتحاد الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي لديه القدرة على تغيير لغة الخطاب السياسي من رئيس الدولة الي إلى رئيس الاتحاد الأفريقي، وذلك خلال كلمته بمؤتمر أفريقيا ٢٠١٨ بشرم الشيخ.

وتابع في تصريحات صحفية له منذ قليل، أن الأمن ومكافحة الإرهاب وتوفير فرص عمل وتنمية التجارة والتعاون البيني ومد خطوط ربط ملاحية ونقل الطاقة ما بين الدول الأفريقية هي روشتة التنمية لأفريقيا لبناء قيمة مضافة وزيادة وتعظيم الناتج القومي الأفريقي.

ودعا رضوان لتضافر جهود جميع القطاعات سواء علي مستوي الأجهزة التنفيذية والتشريعية والاقتصاد والتنمية البشرية من أجل قيادة مصرية للقارة الأفريقية.