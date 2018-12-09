حسين صبور يسأل: لماذا نبني أطول برج في أفريقيا بالعاصمة الجديدة.. و"عابدين" يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

انتقد المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلى للتنمية العمرانية، فكرة تنفيذ أعلى برج في أفريقيا بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال صبور، خلال كلمته بندوة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، مصر لا تحتاج إلى ما يميزها أو يجعلها معروفه، فنحن لدينا الأهرامات والآثار وحضارة فرعونية تكفينا للأبد.

وأضاف صبور، مصر لن تستفيد من أعلى برج أي شئ، والذي سينفذ هذه الأبراج ليس مصريا، والمكاتب الاستشارية ليست مصرية، لكن مصر هي التي ستدفع ثمن كل هذا.

ورد اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الادارية الجديدة، على سؤال المهند حسين صبور، قائلا: "المباني العملاقة لها أهمية كبيرة جدا، فيوجد شركات عالمية تفضل الانتقال إلى هذه الابراج".

وأضاف عابدين، أن تنفيذ مثل هذه الأراج العملاقة يحدث لأول مرة في مصر، والشركات المحلبة ليس لديها خبرة كافية لتنفيذ هذه المشروعات.

وأكد عابدين أن تنفيذ أطول برج في أفريقيا سيساعد في عمليات التسويق الخارجية لمشروع العاصمة الإدارية، لافتا إلى أنه يوجد طلب كبير على السكن في الأبراج العملاقة.

ونظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم الأحد، ندوة حول إدارة تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة بالقاعة الكبرى بمركز إعداد القادة الحكومى.

وحضر الندوة اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية الأسبق والدكتور صفوت الشيخ رئيس جمعيات التنمية المحلية والمهندس حسين صبور والدكتور صديق عفيفي.