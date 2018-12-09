وزير التعليم: نهدف لنقل أحدث التقنيات في تصميم المناهج بالتعاون مع "ديسكفري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تهدف لنقل أحدث التقنيات العالمية في تصميم المناهج وتمكين مطوريها بالوزارة من تطبيق رؤية "التعليم 2.0".
وأضاف شوقي، في تصريحات خاصة، اليوم الأحد، أن شركة "ديسكفري "إديوكيشن"، قدمت برنامج "أكاديمية تطوير المناهج"، وهو تدريب عالمي يركز على التصميم التعليمي والتنفيذي، وتوصيل أفضل الممارسات لإعداد كوادر تربوية قادرة على قيادة التغيير في قطاع التعليم من رياض الأطفال، وحتى الصف الثالث الثانوي.
ولفت إلى أن البرنامج التدريبي يركز على كيفية تطبيق النظريات العلمية لتطوير عملية التعليم ومن ضمنها: البحث واستقصاء المستقبل، كتابة وتطوير المعايير، أفضل ممارسات المناهج متعددة التخصصات، تعلم القراءة والكتابة والحساب، تصميم المحتوى كجزء من تحسين الجودة المتواصل، وتحسين طرق التدريس وأساليب تقييمات الطلاب، كل هذا تحت شعار "تعليمنا حياة، رؤية مصر 2030".
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