شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع سيدة تحت عجلات مترو الأنفاق في دار السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، إنه أثناء دخول القطار رقم 213 محطة مترو دار السلام في اتجاه المرج، فوجئ قائد القطار بإحدى السيدات تلقي نفسها أمام القطار، ما أدى إلى دهسها ومصرعها على الفور.

وانتقل أفراد شرطة النقل والمواصلات والعاملين بالمحطة إلى مكان الحادث، وعلى الفور تم تشغيل السكة الاحتياطية بمحطة دار السلام، وانتظام حركة القطارات بالاتجاهين وجاري انتشال الجثة، وعمل محضر بالواقعة لتتوالى النيابة التحقيقات.