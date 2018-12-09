شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ ينهي تعاقد صاحب فيديو السالمية ويحيل الواقعة للنيابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، ملف واقعة تصوير فيديو الوحدة المحلية بقرية السالمية إلى النيابة الإدارية، وأنهى تعاقد مرتكب الواقعة الذي يدعى «أ.ح.ع»- دبلوم صناعي، سباك متعاقد منذ عام 2011م، وذلك للخروج عن مقتضيات العمل والواجب الوظيفي وسلوك وآداب الوظيفة العامة.

البداية بنشر فيديو على «فيس بوك» يظهر موظفيّن بالوحدة المحلية بقرية السالمية التابعة لمركز فوة، يمزحان سويًا بمحاولة خلع ملابس مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد المحاسب محسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوة، أنه لا صحة لما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي أن موظفين يحاولون خلع ملابس مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل الوحدة المحلية، بل أنهما موظفان يمزحان معًا وتم تصوير الفيديو في صيف العام قبل الماضي، وأن أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويدعى «م.ى.م.ح» – ثانوية أزهرية، وتم تعيينه كاتبًا رابعًا في الوحدة المحلية، في عام 2012م، ضمن نسبة الـ5% المعاقين، لافتا إلى أن ما يثير الجدل أن يتم نشر هذا الفيديو في هذه الأيام بالرغم من مرور عام ونصف على حدوث الواقعة.