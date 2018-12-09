شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشارك في اجتماعات الأمم المتحدة لاعتماد العهد الدولي لهجرة آمنة بمراكش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوجه السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللواء مجدي عبدالغفار، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، إلى مدينة مراكش المغربية، لتمثيل مصر في المؤتمر الدولي لاعتماد العهد الدولي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، والذي دعت إليه الأمم المتحدة والذي سينعقد يومي ١٠ و١١ ديسمبر الجاري.

وتأتي مشاركة السفيرة نبيلة مكرم بالمؤتمر في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون مع الدول والمنظمات المشاركة بالمؤتمر في ملف الهجرة، حيث يشارك بالمؤتمر ما لا يقل عن 150 دولة.