شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء»: الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت دار الإفتاء المصرية، في أحدث فيديو أصدرته وحدة الرسوم المتحركة التابعة لها، ردًا على مزاعم الجماعات المتطرفة، أن الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر.

وقالت دار الإفتاء: «إن الجماعات الإرهابية لا تدرك أن الشريعة مطبقة في بلادنا على المستوى العام والخاص»، مضيفة: «إن الدستور الذي يمثل النظام العام لمجتمعنا ينص في مادته الثانية على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».

وأشارت إلى أن القوانين المعمول بها في المجتمع ترجع إلى مبادئ الشريعة ولا تخرج عنها، قائلة: «إن مؤسسات الدولة المصرية ينطلق عملها من تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية وترجمة معانيها عمليًّا بين أفراد المجتمع».

وأكدت أن السلوك العام في مصر يسير وفق هوية إسلامية ومرجعية شرعية تظهر معها معالم الإسلام وأركان الشريعة؛ من عقيدة وعبادات وتعاملات وقيم وأخلاق. ووجهت دار الإفتاء رسالة إلى جميع المصريين في نهاية الفيديو، قالت فيها: «كن واعيًا يقظًا، ولا تترك عقلك لتيارات الإفساد الذين يفترون الكذب».