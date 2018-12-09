شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، الأحد، مواعيد الامتحانات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018- 2019.

وقالت آمال عبدالظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات في التاسع والعشرين من ديسمبر 2018 حتى الرابع والعشرين من يناير 2019، مشيرة إلى أنه تمت مراعاة أيام أعياد الميلاد المجيد للأقباط في الجدول حرصًا على مصلحة كل الطلاب.

ولفتت إلى أنه تم تعطيل الامتحانات 6 أيام، وهي 31 من ديسمبر والأول من يناير وأيام 6 و7 و8 و19 من الشهر ذاته.

جدول امتحانات نقل الإسكندرية

جدول امتحانات نقل الإسكندرية

جدول امتحانات نقل الإسكندرية