شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل افتتاح الجلسة العامة لمجلس النواب لعدم اكتمال النصاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، تأجيل افتتاح الجلسة العامة، والتي كانت مقررة في تمام الساعة الـ12 من ظهر الأحد، إلى الساعة الرابعة مساء اليوم، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لافتتاحها.

وقال الشريف «نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني، وطبقا لنص المادة 279 من اللائحة الداخلية للمجلس، يؤجل افتتاح الجلسة إلى الساعة الرابعة عصرًا».