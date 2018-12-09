شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مصر وأفريقيا تواجهان تحدي الوقت لتحقيق معدلات نمو متسارعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر وأفريقيا تواجهان تحدي الوقت «الزمن»؛ لتحقيق معدلات نمو متسارعة.

وأعرب السيسي، في مداخلة خلال جلسة نقاشية حول دعم الاستثمارات الأفريقية بعنوان (القيادة القوية والالتزام الجماعي)، الأحد، عن ترحيبه وشكره لكافة الجهود والمساهمات التي تمت خلال جلسة اليوم، قائلا: «إنني أريد الحديث عن التحدي الذي نراه في مصر وأفريقيا وهو تحدي الوقت (الزمن)»، متسائلا: «هل معدلات العمل التي نتعامل بها داخل بلادنا هي معدلات مناسبة أم لا؟».

وتساءل الرئيس: «هل سيتيح الوقت لمصر وأفريقيا أن تتقدما بمعدلات متسارعة على العالم كله الذي سبقهما بسنوات طويلة في ظل السياسات المعمول بها سواء كانت هذه المعايير أو السياسات النظريات الاقتصادية والمالية المعمول بها في بنوك التمويل في العالم لأنها تطبق معايير علمية واقتصادية؟»، مشيرا إلى أن هذه الشروط قد لا تنطبق على ظروف القارة الأفريقية لأن أي بنك سيعطي التمويل في أفريقيا سيضع شروطه للحفاظ على أمواله.