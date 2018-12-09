شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع سيدة ألقت نفسها أمام مترو الأنفاق بمحطة دار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، إنه أثناء دخول القطار رقم 213 محطة مترو دار السلام فى اتجاه المرج فوجئ قائد القطار بأحد السيدات تلقى نفسها أمام القطار مما أدى إلى دهسها ومصرعها على الفور.

وانتقل أفراد شرطة النقل والمواصلات والعاملين بالمحطة إلى مكان الحادث وعلى الفور تم تشغيل السكة الاحتياطية بمحطة دار السلام وانتظام حركة القطارات بالاتجاهين وجارى انتشال الجثة وعمل محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات.