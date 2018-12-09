شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: واقع نقص الخبرة والكوادر بالدول الإفريقية تحدٍ يقابل القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن واقع نقص الخبرة والكوادر بالدول الإفريقية، تحدى آخر يواجه القارة السمراء، لأن الخارج ينظر لهذا من خلال دراسات الجدوى التى يجريها على تلك الدول قبل تقديم الدعم، متابعا: "لو كنا فى مصر مشينا وراء دراسات الجدوى، وخليتها العامل الحاسم فى حل المسائل فى مصر، أتصور إننا كنا هنحقق من 20% إلى 25% فقط مما حققناه".

وأضاف الرئيس، خلال كلمته بمنتدى "إفريقيا 2018": "ما أقوله ليس إغفالا للمسار العلمى، لكن كنت عاوز أشغل من 4 إلى 5 ملايين مواطن، وكنت بعتبر إن ده استثمار فى حد ذاته، واستقرار الأمن والحفاظ على الدولة من خلال إعطاء الأمل، وفرص للتشغيل بمشروعات مختلفة على رأسها البنية الأساسية".

واستكمل الرئيس: "قبل التحدث عن فرض التصدير للخارج، فلابد من تلبية المطالب المحلية".