شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة فى غرفة العمليات.. طبيب يضرب زميله خلال إجراء عملية ولادة بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب طبيب تخدير بمستشفي الباجور العام بإصابات بالغة، نتيجة تعدي طبيب نساء وتوليد عليه أثناء تواجدهما في غرفة عمليات المستشفى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقى اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية بتلقي مركز شرطة الباجور بلاغا من إسلام إسماعيل يوسف 32 عاما طبيب تخدير بمستشفي الباجور العام، بتضرره من محمود عبدالنبي إبراهيم 38 عاما طبيب نساء وتوليد بمستشفى الباجور العام.

واتهم الطبيب زميله بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته بسحجة بالساعد الأيسر وكدمة بالعضد الأيسر، وذلك أثناء تواجدهما في غرفة عمليات المستشفى على إثر مشادة كلامية نشبت بينهما، بسبب رفضه طلب المشكو في حقه بتخدير حالتي ولادة قيصرية في وقت واحد بالمخالفة للقانون.

وبسؤال شهود العيان أكدوا ما جاء في أقوال الشاكي، وبمواجهة المشكو في حقه أقر بما سبق تم تحرير محضر رقم 19993 جنح مركز الباجور لسنة 2018 وجار العرض على النيابة.