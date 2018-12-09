شكرا لقرائتكم خبر عن معهد ناصر يطلق فرق طبية ضمن مبادرة 100 مليون صحة لفحص العاملين بالشركات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مستشفى معهد ناصر، فى إطلاق فرق طبية على أعلى كفاءة للكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية مع الاحتفاظ بعمل ونشاط 25 عيادة داخل المعهد ضمن مبادرة 100 مليون صحة لفحص العاملين فى المصانع والشركات والمؤسسات والوزارات والهيئات والنقابات المهنية والعمالية وتقديم العلاج لمن يثبت إصابته بالأمراض المختلفة.

وأكد الدكتور هانى راشد، مدير معهد ناصر، خلال تصريحات لـ"الخليج 365" أن المعهد يحرض على انتفاع أكبر عدد ممكن من المواطنين بمبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة للكشف عن فيرس سى والأمراض المعدية وهو ما دفع المعهد إلى توفير قوى بشرية متمثلة فى فرق طبية مدربة على أعلى مستوى للخروج بها إلى الشركات والمصانع والهيئات والوزارات والنوادى ومراكز الشباب حيث تجمعات المواطنين المستهدفين بالمسح.

وقال مدير معهد ناصر أن الفرق الطبية على أعلى مستوى وتؤدى خدماتها بالمجان للمواطنين وبأعلى معايير مكافحة العدوى مؤكدا أن مستوى الخدمة لا يختلف عن الخدمة داخل المعهد، مشيراً إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تدعم فكرة توسيع مظلة التغطية الخاصة بالمسح فى مختلف محافظات المرحلة الأولى والثانية، مؤكدا أن الفرق الطبية تعمل من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء من خلال فرق بالتناوب على العمل.

وأضاف مدير معهد ناصر أن الفرق بدأت بفحص العاملين فى ”الخليج 365” باعتباره مؤسسة صحفية كبرى بها عدد كبير من الصحفيين، مؤكدا أن المعهد مستعد للتعاون مع الجهات والهيئات والوزارات المختلفة لمسح الموظفين المتواجدين بها.

وأوضح مدير معهد ناصر، أن المواطن يجرى له 4 فحوص وهى فيرس سى والضغط والسكر والسمنة ويتم إحالة أى مصاب بأى مرض إلى المستشفيات المحددة لتلقى مزيد من الفحوص وصرف العلاج اللازم، لافتاً إلى أن مبادرة الرئيس السيسى من أعظم المبادرات لكفالة ورعاية وعلاج المرضى المصابين بأمراض مزمنة وخطرة.

يشار إلى أن عدد الفرق الثابتة التى تجرى الفحص للمواطنين للكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية 25 فريق صباحى ومسائى.



































































































































