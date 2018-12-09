شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الأمن والاستقرار فى إفريقيا "استثمار".. والوقت تحدٍ حقيقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية عامل الوقت فى إنجاز المشروعات والبناء والتنمية، مشيرا إلى أن عنصر الوقت يعد أهم التحديات التى تواجه القارة الإفريقية، ومن الضرورة الحتمية التى تفرض علينا الآداء السريع.
وقال الرئيس السيسي، خلال فعاليات منتدى إفريقيا 2018، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، إن عامل الوقت يجب وضعه فى الاعتبار كتحدٍ حقيقى، مؤكدا أن الأمن والاستقرار فى القارة هما "استثمار" وإذا لم تستقر هذه القارة فسينعكس بالسلب على مواطنيها.
وتابع الرئيس "لابد من توفير البنية التحتية ومصادر الطاقة لإنجاز أى مشروع، وأن الفجوة بين دول إفريقيا والعالم ضخمة، فنحن فى إفريقيا لدينا ظروف خاصة بنا ونحتاج لمد الجسور للربط بيننا وبين العالم".
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