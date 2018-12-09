شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: فحصنا 15 مليون مواطناً منذ انطلاق مبادرة الرئيس لمحاربة فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص 3 ملايين مواطن حتى ظهر اليوم التاسع للمرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100مليون صحة".

وأضافت وزيرة الصحة، أن إجمالى المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى 15 مليون و 88 ألف مواطن، موضحا أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص 165 ألف و594 طالب بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الأحد، فى محافظات المرحلة الأولى التسعة .

وأضاف "مجاهد" أن محافظة الإسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا بإجمالى تردد 35 ألف و 20 طالب، وأسيوط 32 الف و206 طالب، والبحيرة 30 الف و 704 طالب، والقليوبية 24 ألف و 514 طالب، والفيوم 19 ألف و 159 طالب، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم 1 ديسمبر 2018، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة فى أبريل 2019.

وأوضح "مجاهد"، أن هناك 3 ملايين مواطن تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية" وذلك منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوي الجمهورية باجمالى عدد مشاركين مليون و30 ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ 409 ألف و 150مواطناً، ثم المنوفية بـ ٣٥٩ ألف و ٢٤٧ مواطناً، ثم كفر الشيخ بـ 291 ألف و 747 مواطن ثم بني سويف بـ٢٥٩ ألف مواطن، ثم الاسماعيلية بـ ١٨٥ ألف و ٥١٠ مواطن.

ولفت"مجاهد" إلى أن أعلى نسبة من تحقيق المستهدف اليومي للفحص سجلتها محافظة الإسماعيلية بإجمالى 156% من المستهدفين، تليها محافظة أسوان والبحر الاحمر بـ118%، مؤكدا على أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية في مراحلها المختلفة، وتحقق نسب مشاركة منقطعة النظير.

يذكر أن مسئولي مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الامراض غير السارية، يردون على شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على www.facebook.com/stophcv.eg/، كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg .