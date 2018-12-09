شكرا لقرائتكم خبر عن صور..بوابات إلكترونية وأكشاك تحصيل أمام الصالات بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس أحمد فوزى، أعمال تطوير ساحات انتظار السيارات أمام صالة الوصول بمبنى الركاب رقم "1" المعروف بالمطار القديم، لزيادة سعة الساحات والحد من التكدس أمام صالات الوصول، صرحت بذلك مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي .

وأضافت المصادر أن الشركة تقوم بإضافة بوابات تحصيل إلكترونية جديدة أمام صالات الوصول، وإنشاء أكشاك تحصيل صغيرة أمام البوابات الجديدة، على أن تقتصر بوابات الدخول على إصدار كروت مواعيد الدخول فقط دون التحصيل من المواطنين، وذلك بهدف تحقيق أفضل خدمة أمنيه لرواد المطار، لما يتناسب مع حجم حركة الركاب والمسافرين والسائحين المترددين على المبنى.

وأشارت المصادر إلي أن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى وجه بضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال الصيانة والتطوير في أسرع وقت ممكن، ليتحول المطار إلى وجهة مشرفة وصورة طيبة تترك لدي الزائرين والسائحين انطباعا طيبا .