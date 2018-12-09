شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة تبحث مع وفد كويتى تصدير الخيول وزيادة الصادرات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ، اليوم الاحد وفد هيئة الزراعة والثروة الحيوانية من دولة الكويت برئاسة الدكتور على عبد الرسول القطان الوكيل المساعد للهيئة رئيسا للوفد .

واستهلت محرز اللقاء بالترحيب بالوفد الكويتي في بلده الثاني مصر، مؤكدة على عمق العلاقات بين البلدين والتي وصفتها بالعلاقات التاريخية والأخوية وعلى الحفاوة التي لاقاها الوفد المصري برئاسة محرز بالكويت.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين مصر والكويت في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وتبادل الخبرات في مجال البحوث الزراعية وصرح القطان أن زيارة الوفد تشمل العمل على زيادة تصدير الحاصلات الزراعية المصرية الى الكويت كما تشمل دعم التبادل التجاري والتعاون بمجالات الثروة الحيوانية وأن من أولويات الزيارة الحالية استكمال التباحث حول تصدير الخيول المصرية إلى الكويت استكمالا للزيارة الناجحة التى اطلع فيها الوفد الفنى الكويتى على منظومة تسجيل وتربية الخيول المصرية.

وذكرت نائب وزير الزراعة، أن مصر قد بدأت منذ مطلع 2017 في إعادة تصدير الخيول المصرية الى العديد من دول الأتحاد الأوروبي بالأضافة الى دولة العراق والمملكة الأردنية الهاشمية بعد أن قامت الجهات المصرية البيطرية المختصة بمراجعة كافة القرارات المنظمة والإجراءات .

وأكدت على قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالأشراف البيطري الكامل على كافة مراحل المنظومة وتطبيق اشتراطات ومعايير الأمن الحيوي بمزارع الخيول ويتم الفحص المعملي لعينات من الخيول المعدة للتصدير بالمعامل المختصة بمعهد بحوث الصحة الحيوانية وهي معامل معتمدة دوليا للمواصفة القياسية الدولية الأيزو 17025 ويتم حجرها بالمحجر البيطري المعتمد التابع للقوات المسلحة ويتم به تطبيق الأجراءات المحجرية حسب متطلبات واشتراطات الأتحاد الأوروبي

وقد أشاد القطان بالأجراءات البيطرية والمحجرية المتبعة في مصر ووصفها بأنها ذات مستوى متميز وأن ملف تصدير الخيول المصرية الى دولة الكويت سيشهد انطلاقه في القريب العاجل .