شكرا لقرائتكم خبر عن اللية .. حسن راتب و ابراهيم أبو ذكرى فى احتفالية تكريم المفكر الكبير رجائى عطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحضور د. حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء والمفكر الكبير رجائى عطية ود. ابراهيم ابو ذكرى رئيس اتحاد المنتجين العرب ونخبة من المبدعين والكتاب والإعلاميين ، يقيم اتحاد المنتجين العرب بالتعاون مع جمعية منتجى التليفزيون والإذاعة والسينما والمسرح أمسية خاصة واحتفالية في السابعة مساء اليوم الاحد لتكريم المفكر الكبير رجائي عطية وتكريم كتابه " حقائق القرآن وأباطيل الادعياء " والتى تأتى في إطار إطلاق حملات التنوير وتصحيح أباطيل الادعياء. ويقدم صالون المحور الثقافي تغطية خاصة لاحتفالية تكريم المفكر الكبير ويتم إذاعتها عبر شاشة قناة المحور قريبا . كما يطلق اتحاد المنتجين العرب بالتعاون مع جمعية منتجي التليفزيون والإذاعة والسينما والمسرح حملة بعنوان "كاتب وكتاب وناشر"

شكرا لقرائتكم خبر عن اللية .. حسن راتب و ابراهيم أبو ذكرى فى احتفالية تكريم المفكر الكبير رجائى عطية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .