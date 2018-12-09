شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة السكة الحديد يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير المحطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم اجتماعا مع شركات النيل المنفذة لأعمال تطوير وتحسين المحطات والمزلقانات لمتابعة تقدم الأعمال ضمن خطط التطوير التي تقوم بها الهيئة خلال هذه المرحلة والتى تتضمن تطوير البنية الأساسية من نظم الإشارات والمزلقانات وتجديدات وصيانة السكك وتطوير المحطات بالإضافة إلى مشروعات الوحدات المتحركة من جرارات وعربات.

وأوضح رئيس الهيئة أن أعمال تطوير المحطات تشمل 47 محطة بتكلفة إجمالية 1136 مليون جنيه , تم الانتهاء من عدد 41 محطة وجارى العمل فى 7 محطات بالاصافة الى تحسين وصيانة 133 محطة بتكلفة إجمالية 621 مليون جنيه تم الانتهاء من 84 محطة وجارى العمل فى عدد 50 محطات بنسبة التنفيذ 75% وبالنسبة للمزلقانات تم الانتهاء من عدد 595 مزلقان تطوير مدنى و333 نظم تحكم .

وشدد رئيس الهيئة خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتحسين التى تتم بالمحطات بالإضافة إلى تطوير المزلقانات طبقا للبرامج الزمنية المحدده وسرعة إزالة أى معوقات تؤثر بالسلب على تقدم الأعمال، بالتنسيق مع المحليات والتأكيد على الفدو الأفقى والرأسى الخاص بالأرصفة ومدى مطابقتها لأصول السلامة بالبنية الأساسية حرصا من الهيئة على أمن وسلامة مسير القطارات والركاب لتقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين.