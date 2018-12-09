شكرا لقرائتكم خبر عن موقع Africa News يسلط الضوء على انعقاد منتدى أفريقيا بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط موقع "أفريقيا نيوز" الضوء على انعقاد منتدى أفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ، والذى افتتحه اليوم، الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور رؤساء حكومات وقادة أعمال وصناع السياسة من مختلف أنحاء القارة.

وأوضح الموقع أن المناقشات فى هذا المنتدى تتركز على كيفية المضى قدما لتحقيق النمو الاقتصادى والتجارى لأفريقيا. وأشار التقرير إلى أن القارة السمراء بها النسبة الأكبر من الشباب فى العالم، 19% وفقا لأرقام الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم بحلول عام 2030 ليصل إلى 42%.

ويحذر الخبراء من أن التحدى حقيقيى. فتقول إيما واد سميث مفوضة التجارة البريطانية فى أفريقيا، إن الزيادة السكانية فى أفريقيا مثيرة وتمثل تحديا فى الوقت نفسه. ومن خلال دورها فى التجارة والاستثمار، ترى أن هناك فرصة حقيقية فى القارة لتحويل هذا إلى أكبر ميزة إيجابية، لكنها شددت على أن الأمر كله يتعلق بتوفير فرص العمل.

ويشارك فى المنتدى أيضا شباب القادة والمبتكرين الذين يعتقدون أن ريادة الأعمال هى الحل. فيقول لاندرى نبوجا، أحد شباب المبتكرين ومؤسس MaishaPay الخاص بتقديم خدمات مالية، إن أكثر من 45% من سكان أفريقيا من الشباب، لذلك فإن هذا يمكن أن يحدث تغييرا فى القارة.

ووفقا للأمم المتحدة، لو قامت منطقة جنوب الصحراء الأفريقية بالاستثمار بحكمة فى رأس المال البشرى لديها، فإن إجمالى الناتج القومى سينمو حوالى 500 مليار دولار سنويا على مدار السنوات الثلاثين المقبلة. لكن لكى يحدث هذت، يجب التحرك.