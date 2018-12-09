شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يكرم السكرتير العام لبلوغه سن المعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حفل تكريم اللواء محمد الشيخ السكرتير العام للمحافظة لبلوغه سن المعاش.

وأثنى المحافظ خلال الحفل على الجهد الذى بذله اللواء محمد الشيخ خلال فترة عمله مثمناً حرصه على الحفاظ على مصالح المحافظة، وإنشاء علاقات متميزة بين المحافظة والجهات المعنية الأخرى بالدولة.

وأضاف المحافظ أن اللواء محمد الشيخ قضى فى العمل المحلى 10 سنوات من عمله فى الدولة الذى امتد على مدار 40 عاماً وكان مثالاً يحتذى فى التفانى والعمل الجاد واحتواء المشكلات.

وفي نهاية الحفل منح المحافظ اللواء محمد الشيخ درع المحافظة، كما قدمت المديريات والهيئات والعاملين بالمحافظة بعض الهدايا التذكارية له.

شهد الحفل نواب المحافظ الأربعة ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات والهيئات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .