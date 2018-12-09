شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: علينا أن ننتبه لتحدى الوقت والزمن فى مصر وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن منتدى "إفريقيا 2018" تحدث كثيرا عن التحديات بالقارة، لكن هناك تحدى يجب الالتفات إليه وهو تحدى الوقت والزمن بمصر وإفريقيا.

وتابع الرئيس: "يا ترى معدلات العمل اللى ممكن نتعامل بيها جوه بلادنا معدلات مناسبة ولا لأ، وهل ونحن نتحرك فى إفريقيا ومصر والعالم المتقدم سبقنا بسنوات طويلة هيتيح لنا الوقت والفرصة إن إحنا نتقدم بمعدلات متسارعة فى ظل المعايير والسياسات المعمول بيها".

وأوضح الرئيس خلال كلمة له بمنتدى "إفريقيا 2018": "هذه المعايير والسياسات يمكن أن تكون النظريات الاقتصادية والمالية الحالية فى بنوك التمويل فى العالم".