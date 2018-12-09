حواس: "هرم خوفو مشروع قومي للمصريين القدماء.. ولم يُبن بالسخرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، محاضرتين عن أهم الاكتشافات الأثرية في مصر، بالمسرح القومي بصربيا.

ونظم السفير عمرو الجويلي سفير مصر بصربيا حفلًا كبيرًا، عقب المحاضرتين، احتفاء بزيارة الدكتور زاهي حواس لصربيا، حضره رئيس الأوبرا ونائبة رئيس البرلمان وعلماء الآثار ومديرة المسرح القومي والعديد من الشخصيات العامة الصربية.

وعقد حواس مؤتمرا تحدث فيه عن الآثار المصرية وأهم الاكتشافات الأثرية الأخيرة بمصر، واسترداد الآثار المصرية.

وفي رده على سؤال بشأن أهرامات البوسنة، أكد حواس أنها "جبل طبيعي وليست أهرامات".

وتحدث عن هرم الملك خوفو، مؤكدًا أنه كان المشروع القومي لدى المصريين القدماء ولم يُبن بالسخرة، موضحًا أن العبيد لم يشيدوا عملا معماريا، مثل هرم خوفو بهذا المستوى العالي من الدقة الهندسية.

وقال حواس "لدينا الكثير من الأدلة على أن من بني الهرم هم المصريين مثل بردية وادي الجرف التي تعطينا تفاصيل دقيقة عن كيفيه بناء الهرم، ومقابر العمال الموجودة بجوار الهرم".

ونوه إلى أن الملك توت عنخ آمون لم يُقتل وإنما كانت لديه بعض المشكلات الصحية وكان مصابا بالملاريا، موضحا أن الملكة حتشبسوت ماتت بسبب السرطان.

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