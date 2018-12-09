زراعة البرلمان توصى بسرعة إعداد اللائحة التنفيذية لمركز الزراعات التعاقدية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بسرعة إعداد اللائحة التنفيذية لمركز الزراعات التعاقدية، الذى صدر قرار جمهورى بإنشاءه من قبل.

كما أوصت اللجنة، الحكومة، بسرعة تحديد سعر توريد القمح، وتوفير شون صالحة لاستلام القمح، وتوفير الأموال اللازمة لصرفها للفلاح عقب توريده المحصول مباشرة.

وأوصت أيضا اللجنة، بسرعة تفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية، وضم وزير الزراعة للمجموعة الاقتصادية، المسئولة عن تحديد سعر المحاصيل الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين جواهر الشربيني، عثمان المنتصر، بشأن تحديد أسعار توريد محصول القمح للموسم الزراعي الحالي في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

ومن جانبه طالب هشام الحصرى وكيل اللجنة، رئيس الوزراء، بضرورة النظر للفلاح بعين الرحمة، وتحديد سعر عادل للقمح، لمواجهة أعباء وتكاليف الزراعة.

وأكد الحصرى خلال كلمته بالاجتماع، أنه سيتم عقد اجتماع مقبل بحضور وزراء التموين والمالية والزراعة لاستكمال ذلك الملف. ​