زكي عابدين: لولا العاصمة الجديدة لتوقفت الحياة في القاهرة خلال 10 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الادارية الجديدة، إن تنفيذ هذا المشروع له بعد أمني مقترن بتنمية أراضي سيناء، لافتا إلى أن العاصمة الجديدة ليست المدينة الأولى لكن يتم تنفيذ 14 مدينة جديدة في كل أنحاء الدولة لخدمة مختلف المستويات.

وأضاف: كنت ممن يقول لماذا عاصمة جديدة الآن، واسأل من أين سيتم الإنفاق عليها؟.

وأضاف عابدين، خلال كلمته بندرة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة: عندما اقتربت من دائرة التنفيذ وتوليت شركة العاصمة الجديدة تأكت أن هذا المشروع تأخر 30 سنة على الأقل، لافتا إلى أن الزيادة السكانية الكبيرة تهدد عمليات التنمية خاصة في القاهرة، فلولا العاصمة الجديدة لتوقفت الحياة في القاهرة خلال 10 سنوات.

وأكد عابدين أن =المشروع يهدف إلى إتاحة الفرصة لتجميل القاهرة القديمة.

ونظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم الأحد، ندوة حول إدارة تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة بالقاعة الكبرى بمركز إعداد القادة الحكومى.

وحضر الندوة اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية الأسبق والدكتور صفوت الشيخ رئيس جمعيات التنمية المحلية والمهندس حسين صبور والدكتور صديق عفيفي.​