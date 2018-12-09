الجيزة: رصد 30 برجًا مخالفًا للاشتراطات الترخيص بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم رصد 30 برجًا مخالفًا للاشتراطات الممنوحة لهم بالتراخيص، بطريق "مصر- أسيوط"، وطريق "طراد النيل" بنطاق مركز ومدينة الحوامدية.

جاء ذلك خلال جولة قام بها بمراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية والبدرشين، رافقة خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، اليوم الأحد.

وأشار راشد إلى أنه تم تشكيل لجنة للبدء في إزالة مخالفات البناء الموجودة بالعقارات التي تم رصدها، وأن المحافظة تحرص على مراجعة مدى التزام أصحاب العقارات الحاصلين على تراخيص بناء بالاشتراطات الممنوحة بالترخيص، والخاصة بعدد الأدوار والمواصفات الهندسية، حفاظًا على حياة المواطنين.

ووجه المحافظ بتكثيف أعمال إزالة مخالفات البناء، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه تم إزالة 32 حالة تعدى على الأراضي الزراعية خلال حملات تمت أمس بمركز ومدينة الحوامدية.

وتفقد المحافظ سوق الأربعاء بمركز ومدينة البدرشين، حيث وجه بعدم السماح بأي إشغالات للطريق لعدم إعاقة حركة المارة والسيارات.

وتفقد المحافظ مدرسة أحمد عرابى بمركز ومدينة البدرشين واستدعى مدير الادارة التعليمية بالمركز للوقوف على حلول لتفتيت الكثافات الطلابية بالمدرس حيث وجه باستغلال أي حجرات إدارية فى إنشاء فصول تعليمية لمواجهة أي تكدسات طلابية، إلى جانب الاهتمام بنظافة المدرسة.

كما وجه راشد برفع الإشغالات من شارع أحمد بدوي بمركز أبو النمرس، وتحرير محاضر لأي محل أو منشأة تجارية يتعدى على حرم الطريق العام.