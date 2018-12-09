"تُخفي البضاعة في منور"| ليلة سقوط "شادية" تاجرة البودرة.. والتحريات: "وارثة الشغلانة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

تباشر النيابة العامة في الشرابية، التحقيق مع سيدة تزعمت عصابة لتجارة المواد المخدرة "الهيروين"، واتخذت من منزلها مكاناً لترويج المخدرات على عملائها.

وردت معلومات للواء محمد عبدالله مدير إدارة مخدرات القاهرة، تفيد قيام "رضا ل"، 50 سنة، مُقيمة بمنطقة الشرابية، بالاتجار في المواد المخدرة، بمعاونة كلً من شقيقتها، وبعض أفراد عائلتها.

أكدت التحريات صحة المعلومات، وبينت أن المتهمة تُخفي المواد المخدرة في منور المنزل وتربطها بحبال غسيل لإخفائها.

أمر اللواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة، بتقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، لمداهمة الوكر المذكور، فشن رجال مكافحة المخدرات حملة أمنية، أسفرت عن ضبط المذكورة وبحوزتها 140 تذكرة هيروين.

وأثبتت التحريات أن المتهمة أطلقت على نفسها أسم مستعار "المعلمة شادية"، وأن عائلتها لها سجل كبير في تجارة المواد المخدرة خاصة "البودرة"، وأن والدها وأشقائها سبق اتهامهم في عشرات قضايا الاتجار بالمواد المخدرة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.