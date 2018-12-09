"كسرت زوره".. خناقة 8 بالليل أنهت حياة سوداني على يد صديقته بـ"ضربة واحدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يتحمل صاحب الـ 38 سنة كلمات صديقته التي تقيم في شقته تلومه عدم بحثه عن وظيفة لتوفير احتياجات المنزل، وراح يعتدي عليها بالضرب المبرح لتبادله الأمر نفسه لكنها لم تدر بأنها ستسدد له ضربة قاضية ستنهي حياته.

الثامنة مساء أول أمس جمعة، الأوضاع تبدو هادئة بشارع الشوربجي بمنطقة بولاق الدكرور، صوت شجار بلغة غير مفهومة مصدرها شقة سوداني وصديقته التي حضرت مؤخرا للإقامة معه.

بعد مرور وقت قصير، توقف الصوت، الأوضاع تعود إلى ما كانت عليه ليكتشف قاطني المنطقة مقتل مستأجر الشقة الثلاثيني على يد صديقته التي تفوقه في الحجم.

دقائق معدودة تحول الشارع الضيق متراص العقارات إلى أشبه بثكنة عسكرية مع انتشار رجال الشرطة بقيادة العقيد شامل عزيز، مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، الذي فرض كردونا أمنيا بمحيط العقار محل الواقعة، ومنع حركة الدخول والخروج للجميع.

معاينة العقيد محمد الشاذلي، مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم هشام بهجت، وكيل الفرقة، كشفت وفاة شخص يحمل الجنسية السودانية يبلغ من العمر 38 سنة متأثرا بإصابته بكسر في منطقة الرقبة، وتوصلت تحريات الرائد أحمد عصام والنقيب كريم عبد الرازق معاونا المباحث أن مشادة كلامية حادة نشبت بين المتوفى وصديقته "31 سنة" التي تقيم معه، تطورت إلى مشاجرة.

كما أشارت التحريات التي أشرف عليها العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس مباحث غرب الجيزة، إلى أن المتوفى تعدى بالضرب المبرح على صديقته حتى "طلع شعر رأسها في إيده" -حسب وصف ضابط المباحث- فما كان منها إلا الرد عليه فسددت له ضربة قاتلة "كسرت زوره" سقط على إثرها جثة هامدة.

وتمكنت قوات الأمن بقيادة المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، والرائد هيثم عادل نائب المأمور من ضبط المتهم التي أكدت صحة التحريات وأقرت بارتكاب الواقعة، وتم إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.