شاهد في محاكمة ضابط بـ"تعذيب محتجز حدائق القبة" القبض تم في "سلاسة ويسر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، محاكمة رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة "تامر. ف" و4 أمناء شرطة في اتهامهم بتعذيب محتجز حتى الموت.

وطلب دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم بأي كفالة مالية، مشككًا في تقرير الطب الشرعي الذي أكد وجود إصابة بالغة في الرأس والرقبة متسائلًا:"كيف لم يراها الطبيب الذي وقع الكشف الأولى على المجني عليه؟".

واستدعت المحكمة شاهد الإثبات الأول في القضية، الذي نفى تعرض المجني عليه للضرب من قبل الضابط وأمناء الشرطة خلال عملية القبض، مؤكدًا أن واقعة القبض تمت في "سلاسة ويسر" دون مقاومة المجني عليه.

وشهدت الجلسة قبل الماضية عدول زوجة المجني عليه عن أقوالها في تحقيقات النيابة، بعد اتهامها تامر فراج رئيس المباحث ووحدة قسم شرطة حدائق القبة، بتعذيب زوجها حتى الموت، وكتبت إقرارا تنفي فيه كل التهم عن المتهمين عدل أيضاً شاهد الإثبات عن أقواله.

وأمر المستشار عبدالرحمن شتله، المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، في وقت سابق، بإحالة رئيس مباحث حدائق القبة، وضابط و4 أمناء شرطة لمحكمة الجنايات في واقعة مقتل محتجز بالقسم.

ونسبت نيابة غرب القاهرة الكلية، للمتهمين اتهامات باستعمال القسوة والعنف والتعذيب حتى الموت والتزوير في محضر رسمي.

كانت قوة أمنية بقسم شرطة حدائق القبة ألقت القبض على المجني عليه أحمد السيد عيد (28 سنة، سائق تروسيكل) في أول يوليو الماضي، لاتهامه بسرقة مكتب محاماة.

وكشفت تحقيقات النيابة تعرض المتهم للتعذيب حتى الموت داخل القسم ثم نقله أفراد الشرطة لمستشفى الزيتون، الذي أكد تعرض المحتجز للضرب.

وأحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات بعد ورود تقرير الطب الشرعي والتحريات وسماع شهادة الشهود من المحتجزين.