أخبار مصر | وزيرة الصحة: فحص 15 مليون مواطن في حملة فيروس سي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: فحص 15 مليون مواطن في حملة فيروس سي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص ٣ مليون مواطن حتى ظهر اليوم التاسع للمرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة".

وأضافت أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى ١٥ مليون و ٨٨ الف مواطن، موضحا أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

وكشفت عن فحص 165 ألف و٥٩٤ طالب بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الاحد، فى محافظات المرحلة الأولى التسعة.

وأضافت أن الإسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا باجمالى تردد ٣٥ الف و ٢٠ طالب، وأسيوط 32 الف و٢٠٦ طالب، والبحيرة ٣٠ الف و ٧٠٤ طالب، والقليوبية ٢٤ الف و ٥١٤ طالب، والفيوم ١٩ ألف و ١٥٩ طالب، موضحة أن المسح بالمدارس بدأ يوم ١ ديسمبر ٢٠١٨، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة فى أبريل ٢٠١٩.

وأكدت أن هناك ٣ مليون مواطن تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية" وذلك منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوي الجمهورية باجمالى عدد مشاركين مليون و30 ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ ٤٠٩ ألف و ١٥٠ مواطناً، ثم المنوفية بـ ٣٥٩ ألف و ٢٤٧ مواطناً، ثم كفر الشيخ بـ ٢٩١ ألف و ٧٤٧ مواطن ثم بني سويف بـ٢٥٩ ألف مواطن، ثم الاسماعيلية بـ ١٨٥ ألف و ٥١٠ مواطن.

وأوضحت أن أعلى نسبة من تحقيق المستهدف اليومي للفحص سجلتها الإسماعيلية بإجمالي ١٥٦% من المستهدفين، تليها محافظتي أسوان والبحر الاحمر بـ١١٨%، مؤكدة أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية في مراحلها المختلفة، وتحقق نسب مشاركة منقطعة النظير.

يذكر أن مسئولي مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الامراض غير السارية، يردون على شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على www.facebook.com/stophcv.eg/، كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg .