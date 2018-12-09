أخبار مصر | "قومي المرأة" يهنئ الإماراتيات بمناسبة قرار رفع نسبة تمثيلها بالمجلس الوطني الاتحادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قومي المرأة" يهنئ الإماراتيات بمناسبة قرار رفع نسبة تمثيلها بالمجلس الوطني الاتحادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، المرأة الإماراتية بمناسبة إصدار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قرارا برفع نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي، وهو مجلس استشاري، إلى 50 بالمئة اعتبارا من الدورة المقبلة عام 2019.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي، بالقرار الذي يعد خطوة متميزة تضاف إلى مكتسبات المرأة الإماراتية بشكل خاص والمرأة العربية بشكل عام، وتؤكد مدى ثقة القيادة الحاكمة في الإمارات ودعمه لإمكانيات وقدرات المرأة الإماراتية، وأهمية إعطاءها الفرصة لإثبات ذاتها وتمكينها والتأكيد على دورها الفاعل في الدولة، مؤكدة أن المرأة العربية تاريخها حافل بالإنجازات والنجاحات.

جدير بالذكر أن المجلس الوطني الاتحادي يضم 40 عضوًا وترأسه حاليا أمل القبيسي، وينتخب نصف أعضاء المجلس لفترة تستمر أربع سنوات في حين يعين حكام الإمارات السبع النصف الآخر.