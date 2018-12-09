أخبار مصر | في فيديو "موشن جرافيك" جديد .. "الإفتاء": الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في فيديو "موشن جرافيك" جديد .. "الإفتاء": الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وحدة الرسوم المتحركة بدار الإفتاء المصرية فيديو "موشن جرافيك" جديدًا ترد فيه على مزاعم الجماعات المتطرفة بأن الشريعة الإسلامية غير مطبقة في مصر.

وأكدت الدار في الفيديو الجديد أن الجماعات الإرهابية لا تدرك أن الشريعة مطبقة في بلادنا على المستوى العام والخاص، موضحة أن الدستور الذي يمثل النظام العام لمجتمعنا ينص في مادته الثانية بأن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وأضافت الدار أن القوانين المعمول بها في المجتمع ترجع إلى مبادئ الشريعة ولا تخرج عنها، مشيرة إلى أن مؤسسات الدولة المصرية ينطلق عملها من تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية وترجمة معانيها عمليًّا بين أفراد المجتمع.

وأكد فيديو الرسوم المتحركة الجديد أن السلوك العام في مصر يسير وفق هوية إسلامية ومرجعية شرعية تظهر معها معالم الإسلام وأركان الشريعة؛ من عقيدة وعبادات وتعاملات وقيم وأخلاق.

ووجهت الدار رسالة إلى جميع المصريين في نهاية الفيديو قالت فيها: "كن واعيًا يقظًا، ولا تترك عقلك لتيارات الإفساد الذين يفترون الكذب".

رابط الفيديو على اليوتيوب: