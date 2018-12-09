أخبار مصر | الانتهاء من 62 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الانتهاء من 62 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من 62 ألف و191عملية جراحية من الحالات المسجلة على الموقع الإلكتروني أو الخط الساخن 15300 أو المستشفيات التي تقوم بتسجيل بيانات المريض لقوائم الانتظار، وذلك منذ بداية المبادرة وحتى الآن، ياتى هذا ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة في 9 تخصصات.

وأوضحت أن عمليات "القلب المفتوح وقسطرة القلب" احتلت أعلى نسب في جراء التدخلات الجراحية تعدت الـ70% من اجمالى العمليات التي أجريت باجمالى 43 ألف و692 عملية منها 34 ألف و549 قسطرة قلبية، و7 آلاف و143عملية قلب مفتوح.

وأشارت إلى الانتهاء ايضًا من 1111 حالة جراحة أورام، و2836 حالة عظام، و13 آلف و584 رمد، و2298 جراحة مخ وأعصاب، و519 زراعة قوقعة، و81 زراعة كبد، بالإضافة إلى 70 حالة زراعة كلى.

وأكدت أن إجمالي عدد المستشفيات المشاركة في قوائم الانتظار 164 مستشفى، تضمنت 99 مستشفى حكوميًا، أجرت 40 ألف و72 عملية من إجمالي العمليات التي تم الانتهاء منها، بالإضافة إلى مشاركة 38 مستشفى جامعيًا، و8 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة، و6 تابعين للشرطة، و11 مستشفى خاصًا، و2 مستشفى تابعين للمجتمع المدني.

جدير بالذكر أن جميع التدخلات الجراحية التي تنفذ بالمبادرة هي بالمجان تمامًا، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية، وتقدم الخدمة العلاجية للمريض على أعلى مستوى علاجي عاجل وفقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، والوزارة تستقبل بيانات المرضى عبر الخط الساخن 15300 والذي يعمل يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء، فضلًا عن الموقع الالكتروني.

يذكر أن المبادرة تقوم على 9 تخصصات طبية حرجة، وهي القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة الكلي، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، وجراحة الأورام، والمخ والأعصاب.