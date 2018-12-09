أخبار مصر | الإثنين.. هيئة كبار العلماء تعقد الملتقى الأول لها برعاية شيخ الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإثنين.. هيئة كبار العلماء تعقد الملتقى الأول لها برعاية شيخ الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سلسلة ندوات علمية تحت عنوان "ملتقى هيئة كبار العلماء" لمناقشة أهم القضايا التي تهم المجتمع، وسيكون اللقاء الأول بعنوان "الأحكام الشرعية بين الثابت والمتغير"، ويحاضر في الندوة كوكبة من كبار العلماء، وهم االدكتور نصر فريد واصل، والدكتور علي جمعة، والدكتور عبد الهادي زارع ، بحضور نخبة من العلماء والمثقفين، والشباب يوم الإثنين، بقاعة الإمام محمد عبده، بفرع جامعة الأزهر بالدراسة من الساعة 2.30.

ويعقد الملتقى بشكل دوري يهدف إلى مناقشة القضايا الفكرية المعاصرة في حوار تفاعلي بين الحضور والمحاضرين، وستتم الإجابة فيه عن أسئلتهم وما يدور بأذهانهم فيما يتعلق بموضوع الندوة من بيان الوجه الصحيح للإسلام، وتوضيح أحكام شريعتنا السمحة، وإخراج الناس -وبخاصة الشباب- من الحيرة التي توقعهم فيها الفتاوى غير المنضبطة التي يصدرها البعض.