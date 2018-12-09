أخبار مصر | الثلاثاء.. تكريم 7 أقزام في المؤتمر السنوي العاشر للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الثلاثاء.. تكريم 7 أقزام في المؤتمر السنوي العاشر للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد الإدارة العامة للتمكين الثقافى لذوى الاحتياجات الخاصة، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، مؤتمرها السنوى العاشر تحت عنوان (الأقزام فى مصر بين التمكين الثقافى والتنمية المستدامة) برئاسة الدكتورة هيام نظيف عميد كلية الدراسات العليا للطفولة سابقا.

وأشار محمد زغلول أمين عام المؤتمر، إلى أن المؤتمر سيعقد الثلاثاء القادم بالمركز الثقافى بالجيزة، بهدف إلقاء الضوء على مشكلات الأقزام وقصار القامة، فى مصر والعمل على إيجاد حلول لتلك المشكلات والعقبات، وخاصة أن الدستور المصرى نص على الاهتمام بهم ورعايتهم، ومنحهم حقهم فى التأهيل والدمج، ووضعهم فى خطوات التنمية المستدامة التى تنتهجها الحكومة المصرية.

وأكدت الدكتورة هيام نظيف، أن المؤتمر سيناقش على مدار جلساته 13 بحثا وورقة عمل، بجانب مائدة مستديرة فى ما يعترض الأقزام من عقبات، فى ضوء توجهات الدولة والحقوق القانونية لهم، وأهمية التخطيط الإعلامى للأقزام لدعم المشاركة فى التنمية.

وأضافت أنه سيتم تكريم 7 أقزام، ممن لهم تأثير في الحياة بإبداعاتهم ونبوغهم، فى شتى المجالات.