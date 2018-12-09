أخبار مصر | "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة حول قضايا الفساد والرشوة في الجهات الحكومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة حول قضايا الفساد والرشوة في الجهات الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بشأن وجود خلل إدارى ومالى يتسبب فى تسهيل الإستيلاء على المال العام.

وقال "فؤاد" فى نص طلب الإحاطة أنه ظهرت مؤخرًا العديد من قضايا الفساد والرشوة فى عشرات الجهات الحكومية، موضحًا أنها تمثلت فى إستيلاء على أموال عامة دون وجه حق، وإسناد عمليات وهمية بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون وقبول هدايا رشوة وغيرها من قضايا التعدى على الأموال العامة، مُضيفا أنه من أبرز هذه الوقائع واقعة محافظ المنوفية وقيامه بإستيلاء على مبلغ 27 مليون جنيه من أموال المحافظة، وإسناد 4 عمليات بالأمر المباشر لتطوير المحافظة بلغت قيمة أعمالهم 92 مليون جنيه، بينما القيمة الفعلية لا تتجاوز 12 مليون جنيه، إلى جانب الرشاوى وغيرها من الوقائع، لافتًا إلى أنه مازال حتى الآن أثناء التحقيقات والمحاكمات تظهر لنا الملفات التى تضاف إلى وقائع الفساد الخاصة به.

وأكد "فؤاد"، على وجود قصور شديد وخلل رقابى أدى إلى تسهيل القيام بهذه الوقائع، ووجود مناخ عام يسمح بهذا القدر من الجرائم والإعتداء على المال العام، مضيفًا أن هذا القصور تجسد فى قيام موظف عام بكل هذه الجرائم والإنتهاكات، مُوضحًا أنه يلزم الوقوف على أسباب هذا الخلل ومواجهته للحد من الوقائع التى تمثل تعدى سافر على أموال الدولة، وتشير إلى مدى خطورة الموقف العام الذى يسهل لعديد من موظفى الجهاز الإدارى هذا التعدى.

وطالب "فؤاد"، بضرورة إتخاذ إجراءات وتدابير إحترازية لتلافى حدوث هذه الأمور مرة أخرى، ومعالجة هذا الخلل الإدارى ووضع قواعد للحد من هذه الجرائم، لافتًا إلى أهمية البت فى طلب الإحاطة وإحالته إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لإتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.