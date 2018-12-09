أخبار مصر | تأجيل الجلسة العامة للبرلمان إلى الرابعة عصرًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل الجلسة العامة للبرلمان إلى الرابعة عصرًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، تأجيل الجلسة العامة للبرلمان حتي الساعة الرابعة اليوم الأحد، لعدم توافر النصاب القانوني اللازم لإفتتاحها.

ومن المتوقع، أن تشهد الجلسة العامة الموافقة النهائية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ومشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.