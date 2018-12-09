أخبار مصر | "القصبي": القاهرة عادت لتقود القارة الأفريقية بفضل حكمة القيادة السياسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القصبي": القاهرة عادت لتقود القارة الأفريقية بفضل حكمة القيادة السياسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، بفعاليات منتدى أفريقيا 2018 وما تضمنته من جلسات عمل وقرارات تعمل على عودة اللحمة الإفريقية بين دول القارة لتؤكد أن القاهرة عادت لتقود القارة الإفريقية بفضل حكمة القيادة السياسية في تولى هذا الملف عناية فائقة.

وأكد القصبي، أن الدليل على نجاح هذا المنتدى الاستثماري يتمثل في حضور نحو 10 رؤساء أفارقة وأكثر من 60 متحدثا دوليا وعدد من رؤساء حكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية وحوالي 2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع انحاء العالم لتحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية تزامنا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019.

وأضاف، أن استضافة مصر لمنتدى الاستثمار بأفريقيا للعام الثالث على التوالي يعد مؤشرًا على التزامها بتعزيز العمل الجماعي بين الدول الأفريقية ولتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والاستثمارات المشتركة وتقليص معدلات الفقر وجذب الاستثمارات وإزالة كل العقبات التي تعترض التجارة بين دول القارة وكذلك استثمار طاقات الشباب من القارة وهم كنز المستقبل، موضحا أن مصر مؤهلة لقيادة الجهود المبذولة لإقامة منطقة التجارة الحرة بين الكيانات الأفريقية الثلاث: "الكوميسا، والسادك، وإياك"، وإزالة كل العقبات التي تعترض التبادل التجاري بين الدول الأفريقية مع تعزيز التفاعل البناء بين شعوب القارة واستخدام التطبيقات التكنولوجية في التنمية.